Виниловая пластинка Various Artists, 30Th Century Records Compilation Volume 1 (0888751741317)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888751741317
|Исполнитель
|Various Artists
|Альбом (сингл)
|30TH CENTURY RECORDS COMPILATION VOLUME 1
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|22.01.2016
|A1
|Apache Sun – Club Noir
|A2
|Maybird – Big Sun Explosion
|A3
|Autolux – Change My Head
|A4
|Paper Morning – Mad As A Hat
|A5
|Waterstrider (2) – Soundless Sea
|B1
|Sam Cohen – Lose Your Illusion
|B2
|The Arcs (3) – Fools Gold
|B3
|Nine Pound Shadow – Melody
|B4
|BIKE – Enigma Do Dente Falso
|B5
|Big Search – Please Do Not Explain
|B6
|Jock Gang – Tell Me About It
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв