8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Виниловая пластинка Trust, Repression (0888751945616)

Артикул: 99571
Скидка до 750 рублей на пластинки!
Виниловая Пластинка Trust Repression
1 670 руб. 
2 200 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 99571
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
Коллекция TRUST
filter_noneТовар входит в коллекцию TRUST
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751945616
ИсполнительTrust
Альбом (сингл)REPRESSION
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
ЛэйблSony Music
Дата релиза04.03.2016

Track List

A1Antisocial5:10
A2Monsieur Comedie3:25
A3Instinct De Mort3:46
A4Au Nom De La Race3:25
A5Passe3:43
B1Fatalite2:56
B2Saumur5:52
B3Le Mitard5:14
B4Sors Tes Griffes4:11
B5Les Sectes2:43


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Trust, Repression (0888751945616) - этот товар вы можете купить по цене 1670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...