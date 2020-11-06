Виниловая пластинка Trust, Repression (0888751945616)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888751945616
|Исполнитель
|Trust
|Альбом (сингл)
|REPRESSION
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|04.03.2016
|A1
|Antisocial
|5:10
|A2
|Monsieur Comedie
|3:25
|A3
|Instinct De Mort
|3:46
|A4
|Au Nom De La Race
|3:25
|A5
|Passe
|3:43
|B1
|Fatalite
|2:56
|B2
|Saumur
|5:52
|B3
|Le Mitard
|5:14
|B4
|Sors Tes Griffes
|4:11
|B5
|Les Sectes
|2:43
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