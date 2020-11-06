Виниловая пластинка Telephone, Un Autre Monde (0825646085361)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646085361
|Исполнитель
|Telephone
|Альбом (сингл)
|UN AUTRE MONDE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|20.11.2015
|A1
|Les Dunes
|4:10
|A2
|New York Avec Toi
|2:23
|A3
|Loin De Toi (Un Peu Trop Loin)
|3:02
|A4
|66 Heures
|2:18
|A5
|Ce Que Je Veux
|3:04
|A6
|Le Garcon D'ascenseur
|4:56
|B1
|Oublie Ca
|4:12
|B2
|T'as Qu'ces Mots
|2:50
|B3
|Le Taxi Las
|3:55
|B4
|Electric Cite
|4:07
|B5
|Un Autre Monde
|4:30
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