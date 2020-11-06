Виниловая пластинка Telephone, Dure Limite (0825646085385)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646085385
|Исполнитель
|Telephone
|Альбом (сингл)
|DURE LIMITE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|20.11.2015
|A1
|Dure Limite
|4:38
|A2
|Ca (C'Est Vraiment Toi)
|4:28
|A3
|Jour Contre Jour
|3:37
|A4
|Ex-Robin Des Bois
|3:26
|A5
|Le Chat
|4:55
|B1
|Serrez
|3:59
|B2
|Le Temps
|4:18
|B3
|Cendrillon
|3:58
|B4
|Juste Un Autre Genre
|3:44
|B5
|Ce Soir Est Ce Soir
|6:23
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв