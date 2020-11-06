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Виниловая пластинка Telephone, Au Coeur De La Nuit (0825646085408)

Артикул: 99542
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Виниловая Пластинка Telephone Au Coeur De La Nuit
1 670 руб. 
2 200 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 99542
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция TELEPHONE
filter_noneТовар входит в коллекцию TELEPHONE
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646085408
ИсполнительTelephone
Альбом (сингл)AU COEUR DE LA NUIT
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза20.11.2015

Track List

A1Au Coeur de la Nuit3:40
A2Ploum Ploum1:54
A3Pourquoi n'essaies-tu pas?3:26
A4Seul3:00
A5Laisse Tomber4:26
A6Un Homme + Un Homme1:56
A7Les Ils et les Ons2:56
B1Argent Trop Cher4:09
B2Ordinaire2:37
B32000 Nuits2:29
B4Fleur de Ma Ville3:14
B5La Laisse3:13
B6Le Silence4:53


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Виниловая пластинка Telephone, Au Coeur De La Nuit (0825646085408) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1670 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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