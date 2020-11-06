Виниловая пластинка Telephone, Au Coeur De La Nuit (0825646085408)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646085408
|Исполнитель
|Telephone
|Альбом (сингл)
|AU COEUR DE LA NUIT
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|20.11.2015
|A1
|Au Coeur de la Nuit
|3:40
|A2
|Ploum Ploum
|1:54
|A3
|Pourquoi n'essaies-tu pas?
|3:26
|A4
|Seul
|3:00
|A5
|Laisse Tomber
|4:26
|A6
|Un Homme + Un Homme
|1:56
|A7
|Les Ils et les Ons
|2:56
|B1
|Argent Trop Cher
|4:09
|B2
|Ordinaire
|2:37
|B3
|2000 Nuits
|2:29
|B4
|Fleur de Ma Ville
|3:14
|B5
|La Laisse
|3:13
|B6
|Le Silence
|4:53
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв