8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Виниловая пластинка Superbus, Sixtape (0190295972677)

Артикул: 99524
Скидка до 750 рублей на пластинки!
Виниловая Пластинка Superbus Sixtape
1 260 руб. 
1 650 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 99524
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode190295972677
ИсполнительSuperbus
Альбом (сингл)SIXTAPE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
ЛэйблWarner Music
Дата релиза03.06.2016

Track List

A1Intro0:19
A2Strong & Beautiful4:04
A3Soul Sister3:44
A4On The River3:46
A5Next Summer3:44
A6J'ai Deja3:40
A7Impensablement2:54
B14 Tourments3:53
B2Pour Mon Pere3:08
B3Jusqu'a La Mer2:58
B4Toyboy3:47
B5The Lighter2:23
B6Run3:04
B7Fin Des Programmes0:23


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Superbus, Sixtape (0190295972677) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1260 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...