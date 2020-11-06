Виниловая пластинка Superbus, Sixtape (0190295972677)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|190295972677
|Исполнитель
|Superbus
|Альбом (сингл)
|SIXTAPE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|03.06.2016
|A1
|Intro
|0:19
|A2
|Strong & Beautiful
|4:04
|A3
|Soul Sister
|3:44
|A4
|On The River
|3:46
|A5
|Next Summer
|3:44
|A6
|J'ai Deja
|3:40
|A7
|Impensablement
|2:54
|B1
|4 Tourments
|3:53
|B2
|Pour Mon Pere
|3:08
|B3
|Jusqu'a La Mer
|2:58
|B4
|Toyboy
|3:47
|B5
|The Lighter
|2:23
|B6
|Run
|3:04
|B7
|Fin Des Programmes
|0:23
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