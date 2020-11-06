Виниловая пластинка Springsteen, Bruce, We Shall Overcome: The Seeger Sessions (0828768343913)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|828768343913
|Исполнитель
|SPRINGSTEEN, BRUCE
|Альбом (сингл)
|WE SHALL OVERCOME: THE SEEGER SESSIONS
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|15.04.2016
|A1
|Old Dan Tucker
|A2
|Jesse James
|A3
|Mrs. McGrath
|A4
|O Mary Don't You Weep
|B1
|John Henry
|B2
|Erie Canal
|B3
|Jacob's Ladder
|C1
|My Oklahoma Home
|C2
|Eyes On The Prize
|C3
|Shenandoah
|D1
|Pay Me My Money Down
|D2
|We Shall Overcome
|D3
|Froggie Went A Courtin'
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