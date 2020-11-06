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Виниловая пластинка Springsteen, Bruce, We Shall Overcome: The Seeger Sessions (0828768343913)

Артикул: 99503
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Виниловая Пластинка Springsteen, Bruce We Shall Overcome: The Seeger Sessions
2 300 руб. 
3 020 руб. 
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+ 62 КэтКоинов
Артикул: 99503
В наличии
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Коллекция SPRINGSTEEN, BRUCE
filter_noneТовар входит в коллекцию SPRINGSTEEN, BRUCE
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode828768343913
ИсполнительSPRINGSTEEN, BRUCE
Альбом (сингл)WE SHALL OVERCOME: THE SEEGER SESSIONS
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза15.04.2016

Track List

A1Old Dan Tucker
A2Jesse James
A3Mrs. McGrath
A4O Mary Don't You Weep
B1John Henry
B2Erie Canal
B3Jacob's Ladder
C1My Oklahoma Home
C2Eyes On The Prize
C3Shenandoah
D1Pay Me My Money Down
D2We Shall Overcome
D3Froggie Went A Courtin'


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Springsteen, Bruce, We Shall Overcome: The Seeger Sessions (0828768343913) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2300 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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