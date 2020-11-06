Виниловая пластинка Spock’S Beard, Day For Night (2LP, CD) (0888751764415)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888751764415
|Исполнитель
|SPOCK’S BEARD
|Альбом (сингл)
|DAY FOR NIGHT
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|2LP
|CD в комплекте
|CD
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|29.01.2016
|A1
|Day For Night
|7:34
|A2
|Gibberish
|4:18
|A3
|Skin
|3:58
|A4
|The Distance To The Sun
|5:11
|B1
|Crack The Big Sky
|9:59
|B2
|The Gypsy
|7:28
|B3
|Can't Get It Wrong
|4:12
|The Healing Colors Of Sound
|C.a
|The Healing Colours Of Sound (Part 1)
|2:22
|C.b
|My Shoes
|4:16
|C.c
|Mommy Comes Back
|4:50
|C.d
|Lay It Down
|3:18
|C.e
|The Healing Colours Of Sound (Part 2)
|3:17
|C.f
|My Shoes (Revisited)
|3:54
|D
|Hurt
|3:08
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