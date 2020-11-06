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Виниловая пластинка Spock’S Beard, Day For Night (2LP, CD) (0888751764415)

Артикул: 99490
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Виниловая Пластинка Spock’S Beard Day For Night
2 720 руб. 
3 570 руб. 
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+ 74 КэтКоинов
Артикул: 99490
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751764415
ИсполнительSPOCK’S BEARD
Альбом (сингл)DAY FOR NIGHT
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Формат издания2LP
CD в комплектеCD
ЛэйблSony Music
Дата релиза29.01.2016

Track List

A1Day For Night7:34
A2Gibberish4:18
A3Skin3:58
A4The Distance To The Sun5:11
B1Crack The Big Sky9:59
B2The Gypsy7:28
B3Can't Get It Wrong4:12
The Healing Colors Of Sound
C.aThe Healing Colours Of Sound (Part 1)2:22
C.bMy Shoes4:16
C.cMommy Comes Back4:50
C.dLay It Down3:18
C.eThe Healing Colours Of Sound (Part 2)3:17
C.fMy Shoes (Revisited)3:54
DHurt3:08


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Виниловая пластинка Spock’S Beard, Day For Night (2LP, CD) (0888751764415) - стоимость товара 2720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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