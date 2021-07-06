Sia - 1000 Forms Of Fear (0888430740419) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.07.2014
Исполнитель
Sia
Альбом (сингл)
1000 FORMS OF FEAR
Жанр
современная музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб.
В наличии
Код товара: 99447
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 600 руб.
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Коллекция SIA
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В наличииЦена 4 600 руб.1150 руб. в СплитSia - 1000 Forms Of Fear (0888430740419) виниловая пластинка
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.88E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.07.2014
Исполнитель
Sia
Альбом (сингл)
1000 FORMS OF FEAR
Жанр
современная музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
Booklet
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sia - 1000 Forms Of Fear (0888430740419) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Chandelier
|A2
|Big Girls Cry
|A3
|Burn The Pages
|A4
|Eye Of The Needle
|A5
|Hostage
|A6
|Straight For The Knife
|B1
|Fair Game
|B2
|Elastic Heart
|B3
|Free The Animal
|B4
|Fire Meet Gasoline
|B5
|Cellophane
|B6
|Dressed In Black
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.88E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.07.2014
Исполнитель
Sia
Альбом (сингл)
1000 FORMS OF FEAR
Жанр
современная музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Развернуть
Буклет в комплекте
Booklet
Страна производитель
Китай
Track List
|A1
|Chandelier
|A2
|Big Girls Cry
|A3
|Burn The Pages
|A4
|Eye Of The Needle
|A5
|Hostage
|A6
|Straight For The Knife
|B1
|Fair Game
|B2
|Elastic Heart
|B3
|Free The Animal
|B4
|Fire Meet Gasoline
|B5
|Cellophane
|B6
|Dressed In Black
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Очень самодостаточный альбом с минимумом проходных песен и конечно великолепный голос Sia. Внутри простой бумажный конверт + вкладышь. Пластинка звучит без треска и щелчков. Звук плоский, но сейчас вся современная музыка цифровая.
Недостатки:
Нет
Купить Sia - 1000 Forms Of Fear (0888430740419) виниловая пластинка - по цене 4600 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Sia - 1000 Forms Of Fear (0888430740419) виниловая пластинка
Достоинства:
Очень самодостаточный альбом с минимумом проходных песен и конечно великолепный голос Sia. Внутри простой бумажный конверт + вкладышь. Пластинка звучит без треска и щелчков. Звук плоский, но сейчас вся современная музыка цифровая.
Недостатки:
Нет