Виниловая пластинка Sheeran, Ed, + (5052498774906)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|5052498774906
|Исполнитель
|SHEERAN, ED
|Альбом (сингл)
|+
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|16.09.2011
|A1
|The A Team
|4:18
|A2
|Drunk
|3:20
|A3
|U. N. I.
|3:48
|A4
|Grade 8
|2:59
|A5
|Wake Me Up
|3:49
|A6
|Small Bump
|4:19
|A7
|This
|3:15
|B1
|The City
|3:54
|B2
|Lego House
|3:05
|B3
|You Need Me, I Don't Need You
|3:40
|B4
|Kiss Me
|4:40
|B5.1
|Give Me Love
|8:46
|B5.2
|The Parting Glass
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