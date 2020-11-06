Виниловая пластинка Scorpions, Comeblack (0886979906716)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|886979906716
|Исполнитель
|Scorpions
|Альбом (сингл)
|COMEBLACK
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|04.11.2011
|A1
|Rhythm Of Love
|3:40
|A2
|No One Like You
|4:06
|A3
|The Zoo
|5:37
|B1
|Rock You Like A Hurricane
|4:15
|B2
|Blackout
|3:48
|B3
|Wind Of Change
|5:08
|C1
|Still Loving You
|6:43
|C2
|Tainted Love
|3:21
|C3
|Children Of The Revolution
|3:32
|D1
|Across The Universe
|3:11
|D2
|Tin Soldier
|3:13
|D3
|All Day And All Of The Night
|3:15
|D4
|Ruby Tuesday
|3:54
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