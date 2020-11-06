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Виниловая пластинка Scorpions, Comeblack (0886979906716)

Артикул: 99428
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Виниловая Пластинка Scorpions Comeblack
2 200 руб. 
2 830 руб. 
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+ 63 КэтКоинов
Артикул: 99428
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция SCORPIONS
filter_noneТовар входит в коллекцию SCORPIONS
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode886979906716
ИсполнительScorpions
Альбом (сингл)COMEBLACK
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблSony Music
Дата релиза04.11.2011

Track List

A1Rhythm Of Love3:40
A2No One Like You4:06
A3The Zoo5:37
B1Rock You Like A Hurricane4:15
B2Blackout3:48
B3Wind Of Change5:08
C1Still Loving You6:43
C2Tainted Love3:21
C3Children Of The Revolution3:32
D1Across The Universe3:11
D2Tin Soldier3:13
D3All Day And All Of The Night3:15
D4Ruby Tuesday3:54


Теги товара: Scorpions.


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Scorpions, Comeblack (0886979906716) - данный товар вы можете купить по цене по цене 2200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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