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Виниловая пластинка Rooney, Washed Away (LP, CD) (0889853445011)

Артикул: 99402
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Виниловая пластинка Rooney, Washed Away (LP, CD)
1 780 руб. 
2 340 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 99402
В наличии
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БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode889853445011
ИсполнительRooney
Альбом (сингл)WASHED AWAY
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Формат изданияLP
CD в комплектеCD
ЛэйблSony Music
Дата релиза29.07.2016

Track List

A1All The Beautiful People
A2My Heart Beats 4 U
A3Don't Be A Hero
A4Why
A5Washed Away
A6Time Alone
B1Do You Have To Go
B2Come On Baby
B3Love Me Like There's No Tomorrow
B4I Miss You When You're Gone
B5You're All I Ever Need
CD-1All The Beautiful People
CD-2My Heart Beats 4 U
CD-3Don't Be A Hero
CD-4Why
CD-5Washed Away
CD-6Time Alone
CD-7Do You Have To Go
CD-8Come On Baby
CD-9Love Me Like There's No Tomorrow
CD-10I Miss You When You're Gone
CD-11You're All I Ever Need
CD-12Sad But True


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Rooney, Washed Away (LP, CD) (0889853445011) – стоимость товара 1780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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