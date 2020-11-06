Виниловая пластинка Rooney, Washed Away (LP, CD) (0889853445011)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|889853445011
|Исполнитель
|Rooney
|Альбом (сингл)
|WASHED AWAY
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|LP
|CD в комплекте
|CD
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|29.07.2016
|A1
|All The Beautiful People
|A2
|My Heart Beats 4 U
|A3
|Don't Be A Hero
|A4
|Why
|A5
|Washed Away
|A6
|Time Alone
|B1
|Do You Have To Go
|B2
|Come On Baby
|B3
|Love Me Like There's No Tomorrow
|B4
|I Miss You When You're Gone
|B5
|You're All I Ever Need
|CD-1
|All The Beautiful People
|CD-2
|My Heart Beats 4 U
|CD-3
|Don't Be A Hero
|CD-4
|Why
|CD-5
|Washed Away
|CD-6
|Time Alone
|CD-7
|Do You Have To Go
|CD-8
|Come On Baby
|CD-9
|Love Me Like There's No Tomorrow
|CD-10
|I Miss You When You're Gone
|CD-11
|You're All I Ever Need
|CD-12
|Sad But True
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