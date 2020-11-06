Виниловая пластинка Redemption, This Mortal Coil (2LP, CD) (5052205056516)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|5052205056516
|Исполнитель
|Redemption
|Альбом (сингл)
|THIS MORTAL COIL
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|2LP
|Вес пластинки
|180 gram
|CD в комплекте
|CD
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|30.10.2015
|A1
|Path Of The Wirlwind
|5:26
|A2
|Blink Of An Eye
|5:57
|A3
|No Tickets To The Funeral
|6:26
|A4
|Dreams From The Pit
|9:11
|B1
|Noonday Devil
|5:03
|B2
|Let It Rain
|7:21
|B3
|Focus
|5:43
|B4
|Perfect
|4:48
|C1
|Begin Again
|6:11
|C2
|Stronger Than Death
|5:29
|C3
|Departure Of The Pale Horse
|10:15
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