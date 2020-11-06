Виниловая пластинка Redemption, The Origins Of Ruin (2LP, CD) (5052205042618)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|5052205042618
|Исполнитель
|Redemption
|Альбом (сингл)
|THE ORIGINS OF RUIN
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|2LP
|Вес пластинки
|180 gram
|CD в комплекте
|CD
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|30.10.2015
|1
|The Suffocating Silence
|6:37
|2
|Bleed Me Dry
|6:55
|3
|The Death Of Faith And Reason
|4:51
|4
|Memory
|9:30
|5
|The Origins Of Ruin
|2:47
|6
|Man Of Glass
|5:05
|7
|Blind My Eyes
|5:55
|8
|Used To Be
|6:08
|9
|Fall On You
|9:24
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