8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Виниловая пластинка Redemption, The Origins Of Ruin (2LP, CD) (5052205042618)

Артикул: 99384
Скидка до 750 рублей на пластинки!
Виниловая Пластинка Redemption The Origins Of Ruin
2 050 руб. 
2 690 руб. 
Купить
+ 56 КэтКоинов
Артикул: 99384
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
Коллекция REDEMPTION
filter_noneТовар входит в коллекцию REDEMPTION
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode5052205042618
ИсполнительRedemption
Альбом (сингл)THE ORIGINS OF RUIN
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Формат издания2LP
Вес пластинки180 gram
CD в комплектеCD
ЛэйблSony Music
Дата релиза30.10.2015

Track List

1The Suffocating Silence6:37
2Bleed Me Dry6:55
3The Death Of Faith And Reason4:51
4Memory9:30
5The Origins Of Ruin2:47
6Man Of Glass5:05
7Blind My Eyes5:55
8Used To Be6:08
9Fall On You9:24


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Redemption, The Origins Of Ruin (2LP, CD) (5052205042618) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2050 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...