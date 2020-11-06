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Виниловая пластинка Redemption, Snowfall On Judgment Day (2LP, CD) (5052205050217)

Артикул: 99383
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Виниловая Пластинка Redemption Snowfall On Judgment Day
2 050 руб. 
2 690 руб. 
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+ 56 КэтКоинов
Артикул: 99383
В наличии
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Коллекция REDEMPTION
filter_noneТовар входит в коллекцию REDEMPTION
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode5052205050217
ИсполнительRedemption
Альбом (сингл)SNOWFALL ON JUDGMENT DAY
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Формат издания2LP
Вес пластинки180 gram
CD в комплектеCD
ЛэйблSony Music
Дата релиза30.10.2015

Track List

A1Peel6:31
A2Walls6:56
A3Leviathan Rising6:41
B1Black And White World8:03
B2Unformed6:29
B3Keep Breathing7:37
B4Another Day Dies (with guest vocalist James LaBrie)5:14
C1What Will You Say?5:20
C2Fistful Of Sand6:35
C3Love Kills Us All / Life In One Day11:00


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Виниловая пластинка Redemption, Snowfall On Judgment Day (2LP, CD) (5052205050217) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2050 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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