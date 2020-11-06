Виниловая пластинка Redemption, Snowfall On Judgment Day (2LP, CD) (5052205050217)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|5052205050217
|Исполнитель
|Redemption
|Альбом (сингл)
|SNOWFALL ON JUDGMENT DAY
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|2LP
|Вес пластинки
|180 gram
|CD в комплекте
|CD
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|30.10.2015
|A1
|Peel
|6:31
|A2
|Walls
|6:56
|A3
|Leviathan Rising
|6:41
|B1
|Black And White World
|8:03
|B2
|Unformed
|6:29
|B3
|Keep Breathing
|7:37
|B4
|Another Day Dies (with guest vocalist James LaBrie)
|5:14
|C1
|What Will You Say?
|5:20
|C2
|Fistful Of Sand
|6:35
|C3
|Love Kills Us All / Life In One Day
|11:00
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