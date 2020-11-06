Виниловая пластинка Redding, Otis, Otis Blue (0081227971601)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227971601
|Исполнитель
|REDDING, OTIS
|Альбом (сингл)
|OTIS BLUE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Warner Music
|A1
|Ole Man Trouble
|2:35
|A2
|Respect
|2:03
|A3
|Change Gonna Come
|4:13
|A4
|Down In The Valley
|2:55
|A5
|I've Been Loving You Too Long
|2:53
|B1
|Shake
|2:38
|B2
|My Girl
|2:53
|B3
|Wonderful World
|3:09
|B4
|Rock Me Baby
|3:22
|B5
|Satisfaction
|2:43
|B6
|You Don't Miss Your Water
|2:49
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