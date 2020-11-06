8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Виниловая пластинка Redding, Otis, Otis Blue (0081227971601)

Артикул: 99381
Скидка до 750 рублей на пластинки!
Виниловая Пластинка Redding, Otis Otis Blue (2LP+7 Vinyl single)
1 670 руб. 
2 200 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 99381
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
Коллекция REDDING, OTIS
filter_noneТовар входит в коллекцию REDDING, OTIS
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode81227971601
ИсполнительREDDING, OTIS
Альбом (сингл)OTIS BLUE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
ЛэйблWarner Music

Track List

A1Ole Man Trouble2:35
A2Respect2:03
A3Change Gonna Come4:13
A4Down In The Valley2:55
A5I've Been Loving You Too Long2:53
B1Shake2:38
B2My Girl2:53
B3Wonderful World3:09
B4Rock Me Baby3:22
B5Satisfaction2:43
B6You Don't Miss Your Water2:49


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Redding, Otis, Otis Blue (0081227971601) - стоимость товара 1670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...