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Виниловая пластинка Rage Against The Machine, Rage Against The Machine (Remastered) (0888751117518)

(1)
Артикул: 99366
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Виниловая пластинка Rage Against The Machine, Rage Against The Machine (Remastered)
1 750 руб. 
2 200 руб. 
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+ 53 КэтКоинов
Артикул: 99366
В наличии
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Коллекция RAGE AGAINST THE MACHINE
filter_noneТовар входит в коллекцию RAGE AGAINST THE MACHINE
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751117518
ИсполнительRage Against The Machine
Альбом (сингл)RAGE AGAINST THE MACHINE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза07.08.2015
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Bombtrack4:04
A2Killing In The Name5:13
A3Take The Power Back5:36
A4Settle For Nothing4:47
A5Bullet In The Head4:46
B1Know Your Enemy4:54
B2Wake Up6:04
B3Fistful Of Steel5:30
B4Township Rebellion5:24
B5Freedom6:06


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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25.07.2020
Достоинства:
Оформление звук.

Недостатки:
Не нашёл.

Комментарий:
Отличное переиздание ставшего уже классическим альбома Rage against the machine. Классно оформленный конверт из фактурной матовой бумаги и конечно же хороший звук.

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Rage Against The Machine, Rage Against The Machine (Remastered) (0888751117518) - данный товар вы можете купить по цене по цене 1750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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