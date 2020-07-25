Виниловая пластинка Rage Against The Machine, Rage Against The Machine (Remastered) (0888751117518)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888751117518
|Исполнитель
|Rage Against The Machine
|Альбом (сингл)
|RAGE AGAINST THE MACHINE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|07.08.2015
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Bombtrack
|4:04
|A2
|Killing In The Name
|5:13
|A3
|Take The Power Back
|5:36
|A4
|Settle For Nothing
|4:47
|A5
|Bullet In The Head
|4:46
|B1
|Know Your Enemy
|4:54
|B2
|Wake Up
|6:04
|B3
|Fistful Of Steel
|5:30
|B4
|Township Rebellion
|5:24
|B5
|Freedom
|6:06
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25.07.2020
Оформление звук.
Недостатки:
Не нашёл.
Комментарий:
Отличное переиздание ставшего уже классическим альбома Rage against the machine. Классно оформленный конверт из фактурной матовой бумаги и конечно же хороший звук.