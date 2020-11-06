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Виниловая пластинка Primal Scream, Live In Japan (0888751887114)

Артикул: 99346
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Виниловая Пластинка Primal Scream Live In Japan
2 510 руб. 
3 300 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 99346
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция PRIMAL SCREAM
filter_noneТовар входит в коллекцию PRIMAL SCREAM
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751887114
ИсполнительPrimal Scream
Альбом (сингл)LIVE IN JAPAN
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблSony Music
Дата релиза08.04.2016

Track List

A1Accelerator
A2Miss Lucifer
A3Rise
A4Shoot Speed / Kill Light
B1Pills
B2Autobahn 66
B3City
B4Rocks
C1Kowalski
C2Swastika Eyes
C3Skull X
C4Higher Than The Sun
D1Jailbird
D2Movin' On Up
D3Medication
D4Born To Lose


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Виниловая пластинка Primal Scream, Live In Japan (0888751887114) - стоимость товара 2510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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