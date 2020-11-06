Виниловая пластинка Primal Scream, Live In Japan (0888751887114)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888751887114
|Исполнитель
|Primal Scream
|Альбом (сингл)
|LIVE IN JAPAN
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|08.04.2016
|A1
|Accelerator
|A2
|Miss Lucifer
|A3
|Rise
|A4
|Shoot Speed / Kill Light
|B1
|Pills
|B2
|Autobahn 66
|B3
|City
|B4
|Rocks
|C1
|Kowalski
|C2
|Swastika Eyes
|C3
|Skull X
|C4
|Higher Than The Sun
|D1
|Jailbird
|D2
|Movin' On Up
|D3
|Medication
|D4
|Born To Lose
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