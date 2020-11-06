Виниловая пластинка Presley, Elvis, I'M Leavin' (0888751956018)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888751956018
|Исполнитель
|PRESLEY, ELVIS
|Альбом (сингл)
|IM LEAVIN
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|140 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|15.04.2016
|A1
|I'm Leavin'
|3:52
|A2
|Early Mornin' Rain
|3:00
|A3
|Good Time Charlie's Got The Blues
|3:10
|A4
|Until It's Time For You To Go
|4:02
|A5
|Help Me Make It Through The Night
|2:51
|A6
|Don't Think Twice, It's All Right
|2:45
|B1
|You Asked Me To
|2:52
|B2
|Gentle On My Mind
|3:26
|B3
|Tomorrow Is A Long Time
|5:24
|B4
|I'm Movin' On
|2:56
|B5
|(That's What You Get ) For Lovin' Me
|2:11
|B6
|Loving Arms (Take 2)
|2:52
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