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Виниловая пластинка Presley, Elvis, I'M Leavin' (0888751956018)

Артикул: 99343
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Виниловая пластинка Presley, Elvis, IM Leavin
1 670 руб. 
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 99343
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Коллекция PRESLEY, ELVIS
filter_noneТовар входит в коллекцию PRESLEY, ELVIS
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751956018
ИсполнительPRESLEY, ELVIS
Альбом (сингл)IM LEAVIN
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки140 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза15.04.2016

Track List

A1I'm Leavin'3:52
A2Early Mornin' Rain3:00
A3Good Time Charlie's Got The Blues3:10
A4Until It's Time For You To Go4:02
A5Help Me Make It Through The Night2:51
A6Don't Think Twice, It's All Right2:45
B1You Asked Me To2:52
B2Gentle On My Mind3:26
B3Tomorrow Is A Long Time5:24
B4I'm Movin' On2:56
B5(That's What You Get ) For Lovin' Me2:11
B6Loving Arms (Take 2)2:52


Теги товара: Elvis Presley.


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