Виниловая пластинка Periphery, Periphery Iii: Select Difficulty (2LP, CD) (0889853421718)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|889853421718
|Исполнитель
|Periphery
|Альбом (сингл)
|PERIPHERY III: SELECT DIFFICULTY
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|2LP
|CD в комплекте
|CD
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|22.07.2016
|LP-A1
|The Price Is Wrong
|LP-A2
|Motormouth
|LP-A3
|Marigold
|LP-B1
|The Way The News Goes...
|LP-B2
|Remain Indoors
|LP-B3
|Habitual Line - Stepper
|LP-C1
|Flatline
|LP-C2
|Absolomb
|LP-C3
|Catch Fire
|LP-D1
|Prayer Position
|LP-D2
|Lune
|CD-1
|The Price Is Wrong
|3:57
|CD-2
|Motormouth
|4:50
|CD-3
|Marigold
|7:20
|CD-4
|The Way The News Goes...
|5:04
|CD-5
|Remain Indoors
|6:10
|CD-6
|Habitual Line-Stepper
|6:52
|CD-7
|Flatline
|5:50
|CD-8
|Absolomb
|7:44
|CD-9
|Catch Fire
|3:53
|CD-10
|Prayer Position
|4:36
|CD-11
|Lune
|7:47
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