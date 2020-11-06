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Виниловая пластинка Periphery, Periphery Iii: Select Difficulty (2LP, CD) (0889853421718)

Артикул: 99313
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Виниловая пластинка Periphery, Periphery Iii: Select Difficulty (2LP, CD)
2 720 руб. 
3 570 руб. 
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+ 74 КэтКоинов
Артикул: 99313
В наличии
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БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode889853421718
ИсполнительPeriphery
Альбом (сингл)PERIPHERY III: SELECT DIFFICULTY
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Формат издания2LP
CD в комплектеCD
ЛэйблSony Music
Дата релиза22.07.2016

Track List

LP-A1The Price Is Wrong
LP-A2Motormouth
LP-A3Marigold
LP-B1The Way The News Goes...
LP-B2Remain Indoors
LP-B3Habitual Line - Stepper
LP-C1Flatline
LP-C2Absolomb
LP-C3Catch Fire
LP-D1Prayer Position
LP-D2Lune
CD-1The Price Is Wrong3:57
CD-2Motormouth4:50
CD-3Marigold7:20
CD-4The Way The News Goes...5:04
CD-5Remain Indoors6:10
CD-6Habitual Line-Stepper6:52
CD-7Flatline5:50
CD-8Absolomb7:44
CD-9Catch Fire3:53
CD-10Prayer Position4:36
CD-11Lune7:47


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Periphery, Periphery Iii: Select Difficulty (2LP, CD) (0889853421718) - стоимость товара 2720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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