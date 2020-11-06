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Виниловая пластинка Pegase, Pegase (0888430355712)

Артикул: 99311
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Виниловая Пластинка Pegase Pegase
2 090 руб. 
2 750 руб. 
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+ 57 КэтКоинов
Артикул: 99311
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888430355712
ИсполнительPegase
Альбом (сингл)PEGASE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
ЛэйблSony Music

Track List

A1The Bad Side Of Love
A2Gold To Share
A3Ladybug
A4Loulou
A5Out Of Range
A6Old Idol
B1Without Reasons
B2Blamed
B3Monkey
B4Creatures
B5Dreaming Legend
B6Diana


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Pegase, Pegase (0888430355712) - стоимость товара 2090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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