Виниловая пластинка Pantera, History Of HOSTility (Coloured Vinyl) (0081227952228)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227952228
|Исполнитель
|Pantera
|Альбом (сингл)
|HISTORY OF HOSTILITY
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|30.10.2015
|A1
|Cowboys From Hell
|A2
|Cemetery Gates (Demon Knight Edit)
|A3
|Mouth For War
|A4
|Walk
|A5
|Fucking Hostile
|B1
|I'm Broken (2014 Remastered Version)
|B2
|5 Minutes Alone (2014 Remastered Version)
|B3
|Drag The Waters
|B4
|Revolution Is My Name
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