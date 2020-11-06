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Виниловая пластинка Pantera, History Of HOSTility (Coloured Vinyl) (0081227952228)

Артикул: 99291
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Виниловая Пластинка Pantera History Of Hostility (coloured vinyl)
1 670 руб. 
2 200 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 99291
В наличии
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Коллекция PANTERA
filter_noneТовар входит в коллекцию PANTERA
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode81227952228
ИсполнительPantera
Альбом (сингл)HISTORY OF HOSTILITY
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
ЛэйблWarner Music
Дата релиза30.10.2015

Track List

A1Cowboys From Hell
A2Cemetery Gates (Demon Knight Edit)
A3Mouth For War
A4Walk
A5Fucking Hostile
B1I'm Broken (2014 Remastered Version)
B25 Minutes Alone (2014 Remastered Version)
B3Drag The Waters
B4Revolution Is My Name


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Pantera, History Of HOSTility (Coloured Vinyl) (0081227952228) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1670 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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