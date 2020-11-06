Виниловая пластинка OST, Top Gun (0888751209718)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888751209718
|Исполнитель
|Ost
|Альбом (сингл)
|TOP GUN
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|29.01.2016
|A1
|Kenny Loggins – Danger Zone
|3:35
|A2
|Cheap Trick – Mighty Wings
|3:50
|A3
|Kenny Loggins – Playing With The Boys
|3:57
|A4
|Teena Marie – Lead Me On
|3:45
|A5
|Berlin – Take My Breath Away (Love Theme From "Top Gun")
|4:11
|B1
|Miami Sound Machine – Hot Summer Nights
|3:34
|B2
|Loverboy – Heaven In Your Eyes
|4:03
|B3
|Larry Greene – Through The Fire
|3:37
|B4
|Marietta – Destination Unknown
|3:46
|B5
|Harold Faltermeyer, Steve Stevens – Top Gun Anthem
|4:02
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв