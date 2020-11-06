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Виниловая пластинка OST, Top Gun (0888751209718)

Артикул: 99281
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Виниловая Пластинка Ost Top Gun
1 670 руб. 
2 200 руб. 
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Артикул: 99281
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция OST
filter_noneТовар входит в коллекцию OST
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751209718
ИсполнительOst
Альбом (сингл)TOP GUN
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза29.01.2016

Track List

A1Kenny Loggins – Danger Zone3:35
A2Cheap Trick – Mighty Wings3:50
A3Kenny Loggins – Playing With The Boys3:57
A4Teena Marie – Lead Me On3:45
A5Berlin – Take My Breath Away (Love Theme From "Top Gun")4:11
B1Miami Sound Machine – Hot Summer Nights3:34
B2Loverboy – Heaven In Your Eyes4:03
B3Larry Greene – Through The Fire3:37
B4Marietta – Destination Unknown3:46
B5Harold Faltermeyer, Steve Stevens – Top Gun Anthem4:02


Теги товара: Ost.


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка OST, Top Gun (0888751209718) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1670 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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