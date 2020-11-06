Виниловая пластинка Osbourne, Ozzy, Memoirs Of A Madman (Remastered) (0888750156112)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888750156112
|Исполнитель
|OSBOURNE, OZZY
|Альбом (сингл)
|MEMOIRS OF A MADMAN
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|10.10.2014
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Ozzy Osbourne – Crazy Train
|A2
|Ozzy Osbourne – Mr. Crowley
|A3
|Ozzy Osbourne – Flying High Again
|A4
|Ozzy Osbourne – Over The Mountain
|B1
|Ozzy Osbourne – Bark At The Moon
|B2
|Ozzy Osbourne – The Ultimate Sin
|B3
|Ozzy Osbourne – Miracle Man
|B4
|Ozzy Osbourne – No More Tears (Edit)
|C1
|Ozzy Osbourne – Mama, I'm Coming Home
|C2
|Ozzy Osbourne – Road To Nowhere
|C3
|Ozzy Osbourne – Perry Mason
|C4
|Ozzy Osbourne – I Just Want You
|D1
|Ozzy Osbourne – Gets Me Through
|D2
|Ozzy Osbourne, Kelly Osbourne – Changes
|D3
|Ozzy Osbourne – I Don't Wanna Stop
|D4
|Ozzy Osbourne – Let Me Hear You Scream
|D5
|Ozzy Osbourne – Paranoid (Live)
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