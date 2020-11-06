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Виниловая пластинка Osbourne, Ozzy, Memoirs Of A Madman (Remastered) (0888750156112)

Артикул: 99268
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Виниловая Пластинка Osbourne, Ozzy Memoirs Of A Madman
2 640 руб. 
3 570 руб. 
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+ 66 КэтКоинов
Артикул: 99268
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция OSBOURNE, OZZY
filter_noneТовар входит в коллекцию OSBOURNE, OZZY
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888750156112
ИсполнительOSBOURNE, OZZY
Альбом (сингл)MEMOIRS OF A MADMAN
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблSony Music
Дата релиза10.10.2014
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Ozzy Osbourne – Crazy Train
A2Ozzy Osbourne – Mr. Crowley
A3Ozzy Osbourne – Flying High Again
A4Ozzy Osbourne – Over The Mountain
B1Ozzy Osbourne – Bark At The Moon
B2Ozzy Osbourne – The Ultimate Sin
B3Ozzy Osbourne – Miracle Man
B4Ozzy Osbourne – No More Tears (Edit)
C1Ozzy Osbourne – Mama, I'm Coming Home
C2Ozzy Osbourne – Road To Nowhere
C3Ozzy Osbourne – Perry Mason
C4Ozzy Osbourne – I Just Want You
D1Ozzy Osbourne – Gets Me Through
D2Ozzy Osbourne, Kelly Osbourne – Changes
D3Ozzy Osbourne – I Don't Wanna Stop
D4Ozzy Osbourne – Let Me Hear You Scream
D5Ozzy Osbourne – Paranoid (Live)


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Виниловая пластинка Osbourne, Ozzy, Memoirs Of A Madman (Remastered) (0888750156112) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2640 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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