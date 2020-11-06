Виниловая пластинка Odell, Tom, Wrong Crowd (0888751882515)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888751882515
|Исполнитель
|ODELL, TOM
|Альбом (сингл)
|WRONG CROWD
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|10.06.2016
|A1
|Wrong Crowd
|4:27
|A2
|Magnetised
|3:55
|A3
|Concrete
|3:50
|A4
|Constellations
|4:35
|A5
|Sparrow
|4:55
|A6
|Still Getting Used To Being On My Own
|3:04
|B1
|Silhouette
|4:46
|B2
|Jealousy
|3:48
|B3
|Daddy
|3:18
|B4
|Here I Am
|3:30
|B5
|Somehow
|6:50
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