8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Виниловая пластинка Odell, Tom, Wrong Crowd (0888751882515)

Артикул: 99250
Скидка до 750 рублей на пластинки!
Виниловая Пластинка Odell, Tom Wrong Crowd
1 640 руб. 
2 150 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 99250
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
Коллекция ODELL, TOM
filter_noneТовар входит в коллекцию ODELL, TOM
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751882515
ИсполнительODELL, TOM
Альбом (сингл)WRONG CROWD
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблSony Music
Дата релиза10.06.2016

Track List

A1Wrong Crowd4:27
A2Magnetised3:55
A3Concrete3:50
A4Constellations4:35
A5Sparrow4:55
A6Still Getting Used To Being On My Own3:04
B1Silhouette4:46
B2Jealousy3:48
B3Daddy3:18
B4Here I Am3:30
B5Somehow6:50


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Odell, Tom, Wrong Crowd (0888751882515) - по цене 1640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...