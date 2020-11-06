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Виниловая пластинка Oceans Of Slumber, Winter (2LP) (0888751938519)

Артикул: 99249
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Виниловая Пластинка Oceans Of Slumber Winter
3 130 руб. 
4 120 руб. 
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+ 84 КэтКоинов
Артикул: 99249
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция OCEANS OF SLUMBER
filter_noneТовар входит в коллекцию OCEANS OF SLUMBER
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751938519
ИсполнительOceans Of Slumber
Альбом (сингл)WINTER
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Формат издания2LP
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблSony Music
Дата релиза04.03.2016

Track List

A1Winter7:57
A2Devout5:07
A3Nights In White Satin5:45
A4Lullaby1:45
B1Laid To Rest1:41
B2Suffer The Last Bridge5:00
B3Good Life2:07
B4Sunlight5:34
B5Turpentine5:31
C1Apologue6:55
C2How Tall The Trees1:33
C3... This Road7:43
C4Grace3:20


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Виниловая пластинка Oceans Of Slumber, Winter (2LP) (0888751938519) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3130 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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