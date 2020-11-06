Виниловая пластинка Oceans Of Slumber, Winter (2LP) (0888751938519)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888751938519
|Исполнитель
|Oceans Of Slumber
|Альбом (сингл)
|WINTER
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|2LP
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|04.03.2016
|A1
|Winter
|7:57
|A2
|Devout
|5:07
|A3
|Nights In White Satin
|5:45
|A4
|Lullaby
|1:45
|B1
|Laid To Rest
|1:41
|B2
|Suffer The Last Bridge
|5:00
|B3
|Good Life
|2:07
|B4
|Sunlight
|5:34
|B5
|Turpentine
|5:31
|C1
|Apologue
|6:55
|C2
|How Tall The Trees
|1:33
|C3
|... This Road
|7:43
|C4
|Grace
|3:20
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