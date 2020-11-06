Виниловая пластинка New Order, Republic (Remastered) (0825646072231)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646072231
|Исполнитель
|New Order
|Альбом (сингл)
|REPUBLIC
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|25.09.2015
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Regret
|A2
|World
|A3
|Ruined In A Day
|A4
|Spooky
|A5
|Everyone Everywhere
|B1
|Young Offender
|B2
|Liar
|B3
|Chemical
|B4
|Times Change
|B5
|Special
|B6
|Avalanche
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв