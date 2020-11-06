Виниловая пластинка New Order, Power, Corruption and Lies (0825646888054)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646888054
|Исполнитель
|New Order
|Альбом (сингл)
|POWER, CORRUPTION & LIES
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|31.07.2009
|A1
|Age Of Consent
|A2
|We All Stand
|A3
|The Village
|A4
|5 8 6
|B1
|Your Silent Face
|B2
|Ultraviolence
|B3
|Ecstasy
|B4
|Leave Me Alone
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв