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Виниловая пластинка New Order, Power, Corruption and Lies (0825646888054)

Артикул: 99238
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Виниловая Пластинка New Order Power, Corruption & Lies
1 430 руб. 
1 880 руб. 
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Артикул: 99238
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция NEW ORDER
filter_noneТовар входит в коллекцию NEW ORDER
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646888054
ИсполнительNew Order
Альбом (сингл)POWER, CORRUPTION & LIES
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза31.07.2009

Track List

A1Age Of Consent
A2We All Stand
A3The Village
A45 8 6
B1Your Silent Face
B2Ultraviolence
B3Ecstasy
B4Leave Me Alone


Теги товара: New Order.


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка New Order, Power, Corruption and Lies (0825646888054) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1430 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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