Виниловая пластинка My Chemical Romance, The Black Parade (0093624933595)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|93624933595
|Исполнитель
|My Chemical Romance
|Альбом (сингл)
|THE BLACK PARADE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|09.02.2015
|A1
|The End.
|A2
|Dead!
|A3
|This Is How I Disappear
|A4
|The Sharpest Lives
|A5
|Welcome To The Black Parade
|B1
|I Don't Love You
|B2
|House Of Wolves
|B3
|Cancer
|B4
|Mama
|C1
|Sleep
|C2
|Teenagers
|C3
|Disenchanted
|C4
|Famous Last Words
Hidden Track
|C5
|Blood
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