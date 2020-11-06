Виниловая пластинка Muse, Showbiz (0825646912223)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646912223
|Исполнитель
|Muse
|Альбом (сингл)
|SHOWBIZ
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|10.07.2015
|A1
|Sunburn
|3:54
|A2
|Muscle Museum
|4:23
|A3
|Fillip
|4:01
|B1
|Falling down
|4:34
|B2
|Cave
|4:46
|B3
|Showbiz
|5:16
|C1
|Unintended
|3:57
|C2
|Uno
|3:38
|C3
|Sober
|4:04
|D1
|Escape
|3:31
|D2
|Overdue
|2:26
|D3
|Hate this and I'll love you
|5:09
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