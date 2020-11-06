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Виниловая пластинка Milo Green, Control (0075678671180)

Артикул: 99179
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Виниловая Пластинка Milo Green Control
2 050 руб. 
2 690 руб. 
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+ 56 КэтКоинов
Артикул: 99179
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode75678671180
ИсполнительMilo Green
Альбом (сингл)CONTROL
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза27.04.2015

Track List

A1Prelude1:03
A2White Lies3:15
A3On The Fence3:28
A4Save Yourself3:02
A5Heartless3:25
A6Parents' House4:10
A7Gramercy3:33
B1Interlude1:23
B2When It's Done2:54
B3Lie To Me3:36
B4Not Enough3:46
B5Lonely Eyes3:57
B6Royal Blue4:26


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Виниловая пластинка Milo Green, Control (0075678671180) - этот товар вы можете купить по цене 2050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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