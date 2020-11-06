Виниловая пластинка Milo Green, Control (0075678671180)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|75678671180
|Исполнитель
|Milo Green
|Альбом (сингл)
|CONTROL
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|27.04.2015
|A1
|Prelude
|1:03
|A2
|White Lies
|3:15
|A3
|On The Fence
|3:28
|A4
|Save Yourself
|3:02
|A5
|Heartless
|3:25
|A6
|Parents' House
|4:10
|A7
|Gramercy
|3:33
|B1
|Interlude
|1:23
|B2
|When It's Done
|2:54
|B3
|Lie To Me
|3:36
|B4
|Not Enough
|3:46
|B5
|Lonely Eyes
|3:57
|B6
|Royal Blue
|4:26
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