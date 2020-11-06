Виниловая пластинка Messenger, Threnodies (LP, CD) (0889853009817)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|889853009817
|Исполнитель
|Messenger
|Альбом (сингл)
|THRENODIES
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|LP
|Вес пластинки
|180 gram
|CD в комплекте
|CD
|Упаковка издания
|Gatefold
|Буклет в комплекте
|Booklet
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|22.04.2016
|LP-A1
|Calyx
|LP-A2
|Oracles Of War
|LP-A3
|Balearic Blue
|LP-B1
|Celestial Sphere
|LP-B2
|Nocturne
|LP-B3
|Pareidolia
|LP-B4
|Crown Of Ashes
|CD-1
|Calyx
|6:34
|CD-2
|Oracles Of War
|8:32
|CD-3
|Balearic Blue
|6:32
|CD-4
|Celestial Sphere
|6:07
|CD-5
|Nocturne
|5:20
|CD-6
|Pareidolia
|7:45
|CD-7
|Crown Of Ashes
|5:12
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