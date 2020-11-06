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Виниловая пластинка Messenger, Threnodies (LP, CD) (0889853009817)

Артикул: 99172
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Виниловая Пластинка Messenger Threnodies
2 510 руб. 
3 300 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 99172
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode889853009817
ИсполнительMessenger
Альбом (сингл)THRENODIES
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Формат изданияLP
Вес пластинки180 gram
CD в комплектеCD
Упаковка изданияGatefold
Буклет в комплектеBooklet
ЛэйблSony Music
Дата релиза22.04.2016

Track List

LP-A1Calyx
LP-A2Oracles Of War
LP-A3Balearic Blue
LP-B1Celestial Sphere
LP-B2Nocturne
LP-B3Pareidolia
LP-B4Crown Of Ashes
CD-1Calyx6:34
CD-2Oracles Of War8:32
CD-3Balearic Blue6:32
CD-4Celestial Sphere6:07
CD-5Nocturne5:20
CD-6Pareidolia7:45
CD-7Crown Of Ashes5:12


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Messenger, Threnodies (LP, CD) (0889853009817) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2510 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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