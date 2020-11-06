Виниловая пластинка Merchant, Natalie, Paradise Is There: The New Tigerlily Recordings (0075597950175)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|75597950175
|Исполнитель
|MERCHANT, NATALIE
|Альбом (сингл)
|PARADISE IS THERE: THE NEW TIGERLILY RECORDINGS
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|27.11.2015
|A1
|San Andreas Fault
|4:49
|A2
|Beloved Wife
|5:26
|A3
|Carnival
|4:57
|B1
|River
|5:43
|B2
|The Letter
|3:56
|B3
|Where I Go
|4:02
|C1
|I May Know The Word
|7:41
|C2
|Seven Years
|5:04
|C3
|Cowboy Romance
|6:07
|D1
|Jealousy
|4:05
|D2
|Wonder
|4:49
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