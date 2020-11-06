Виниловая пластинка Mastodon, The Hunter (Limited) (0093624912149)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|93624912149
|Исполнитель
|Mastodon
|Альбом (сингл)
|THE HUNTER
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|29.09.2017
|Ограниченный тираж
|Limited
|A1
|Black Tongue
|3:27
|A2
|Curl Of The Burl
|3:40
|A3
|Blasteroid
|2:35
|A4
|Stargasm
|4:39
|A5
|Octopus Has No Friends
|3:48
|A6
|All The Heavy Lifting
|4:31
|A7
|The Hunter
|5:17
|B1
|Dry Bone Valley
|3:59
|B2
|Thickening
|4:30
|B3
|Creature Lives
|4:41
|B4
|Spectrelight
|3:09
|B5
|Bedazzled Fingernails
|3:08
|B6
|The Sparrow
|5:30
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