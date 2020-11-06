8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Виниловая пластинка Manic Street Preachers, The Holy Bible (Remastered) (0888751406612)

Артикул: 99149
Скидка до 750 рублей на пластинки!
Виниловая Пластинка Manic Street Preachers The Holy Bible
1 640 руб. 
2 150 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 99149
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
Коллекция MANIC STREET PREACHERS
filter_noneТовар входит в коллекцию MANIC STREET PREACHERS
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751406612
ИсполнительManic Street Preachers
Альбом (сингл)THE HOLY BIBLE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза27.11.2015
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Yes
A2IfWhiteAmericaToldTheTruthForOneDayIt'sWorldWouldFallApart
A3Of Walking Abortion
A4She Is Suffering
A5Archives Of Pain
A6Revol
B14st 7lb
B2Mausoleum
B3Faster
B4This Is Yesterday
B5Die In The Summertime
B6The Intense Humming Of Evil
B7P.C.P.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Manic Street Preachers, The Holy Bible (Remastered) (0888751406612) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1640 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...