Виниловая пластинка Manic Street Preachers, The Holy Bible (Remastered) (0888751406612)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888751406612
|Исполнитель
|Manic Street Preachers
|Альбом (сингл)
|THE HOLY BIBLE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|27.11.2015
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Yes
|A2
|IfWhiteAmericaToldTheTruthForOneDayIt'sWorldWouldFallApart
|A3
|Of Walking Abortion
|A4
|She Is Suffering
|A5
|Archives Of Pain
|A6
|Revol
|B1
|4st 7lb
|B2
|Mausoleum
|B3
|Faster
|B4
|This Is Yesterday
|B5
|Die In The Summertime
|B6
|The Intense Humming Of Evil
|B7
|P.C.P.
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