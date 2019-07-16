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Виниловая пластинка Madonna, Madonna (0081227973605)

(1)
Артикул: 99140
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Виниловая Пластинка Madonna Madonna
1 400 руб. 
1 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 99140
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Коллекция MADONNA
filter_noneТовар входит в коллекцию MADONNA
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode81227973605
ИсполнительMadonna
Альбом (сингл)MADONNA
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
ЛэйблWarner Music
Дата релиза23.03.2012

Track List

A1Lucky Star5:30
A2Borderline5:18
A3Burning Up3:41
A4I Know It3:45
B1Holiday6:08
B2Think Of Me4:53
B3Physical Attraction6:35
B4Everybody4:57


Теги товара: Madonna.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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16.07.2019
Достоинства:
Новая

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Фанатом не являюсь, просто захотел к новому проигрывателю новую пластинку, ну и меркантильный интерес баллы за отзыв. Из цен по городу самый минимум нашел тут, с учетом скидок следующий винил обойдется еще дешевле(уже сделал заказ). Может кому из поклонников Мадонны мой отзыв поможет сделать выбор. Я свой на несколько винилов уже сделал.

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Madonna, Madonna (0081227973605) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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