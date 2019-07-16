Виниловая пластинка Madonna, Madonna (0081227973605)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227973605
|Исполнитель
|Madonna
|Альбом (сингл)
|MADONNA
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|23.03.2012
|A1
|Lucky Star
|5:30
|A2
|Borderline
|5:18
|A3
|Burning Up
|3:41
|A4
|I Know It
|3:45
|B1
|Holiday
|6:08
|B2
|Think Of Me
|4:53
|B3
|Physical Attraction
|6:35
|B4
|Everybody
|4:57
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16.07.2019
Новая
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Фанатом не являюсь, просто захотел к новому проигрывателю новую пластинку, ну и меркантильный интерес баллы за отзыв. Из цен по городу самый минимум нашел тут, с учетом скидок следующий винил обойдется еще дешевле(уже сделал заказ). Может кому из поклонников Мадонны мой отзыв поможет сделать выбор. Я свой на несколько винилов уже сделал.