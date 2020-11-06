Виниловая пластинка Lino, Paradis Assassine (0190295992316)

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|Бренд
|Parlophone
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|190295992316
|Исполнитель
|Lino
|Альбом (сингл)
|PARADIS ASSASSINE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Parlophone (Warner Music)
|Дата релиза
|29.04.2016
|A1
|Interview
|A2
|Stress
|A3
|Agent Dormant
|A4
|Braque Les Spots
|B1
|Deliquante Musique
|B2
|93, Rue Borsalino (J'Me Confesse)
|B3
|Chant Libre
|B4
|Premiere Categorie
|C1
|Ou Les Anges Brulent
|C2
|Langage Du Coeur
|C3
|Macadam Philosophie
|C4
|Paradis Airlines
|D1
|Tant Que La Foule Braille (Rien A Foutre)
|D2
|A Part Ca...Tout Va Bien
Bonus Track :
|D3
|100 Rounds (Mohamed Ali)
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