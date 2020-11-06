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Виниловая пластинка Lino, Paradis Assassine (0190295992316)

Артикул: 99117
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Виниловая пластинка Lino, Paradis Assassine
2 090 руб. 
2 750 руб. 
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+ 57 КэтКоинов
Артикул: 99117
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендParlophone
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode190295992316
ИсполнительLino
Альбом (сингл)PARADIS ASSASSINE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблParlophone (Warner Music)
Дата релиза29.04.2016

Track List

A1Interview
A2Stress
A3Agent Dormant
A4Braque Les Spots
B1Deliquante Musique
B293, Rue Borsalino (J'Me Confesse)
B3Chant Libre
B4Premiere Categorie
C1Ou Les Anges Brulent
C2Langage Du Coeur
C3Macadam Philosophie
C4Paradis Airlines
D1Tant Que La Foule Braille (Rien A Foutre)
D2A Part Ca...Tout Va Bien

Bonus Track :

D3100 Rounds (Mohamed Ali)


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Lino, Paradis Assassine (0190295992316) – стоимость товара 2090 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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