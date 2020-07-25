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Виниловая пластинка Linkin Park, Hybrid Theory (0093624941422)

(1)
Артикул: 99110
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  • Виниловая Пластинка Linkin Park Hybrid Theory - фото 1
  • Виниловая Пластинка Linkin Park Hybrid Theory - фото 2
Виниловая Пластинка Linkin Park Hybrid Theory - фото 1
Виниловая Пластинка Linkin Park Hybrid Theory - фото 2
1 630 руб. 
2 200 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 99110
В наличии
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Коллекция LINKIN PARK
filter_noneТовар входит в коллекцию LINKIN PARK
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode93624941422
ИсполнительLinkin Park
Альбом (сингл)HYBRID THEORY
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблWarner Music
Дата релиза25.10.2013

Track List

A1Papercut3:05
A2One Step Closer2:37
A3With You3:23
A4Points Of Authority3:20
A5Crawling3:29
A6Runaway3:04
B1By Myself3:10
B2In The End3:36
B3A Place For My Head3:05
B4Forgotten3:14
B5Cure For The Itch2:37
B6Pushing Me Away3:11


Теги товара: Linkin Park.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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25.07.2020
Достоинства:
Смотрите комментарий.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Переиздание культового альбома группы Linkin Park. Конверт gatefold. По звуку все шикарно, слушайте на нормальной аппаратуре и все будет и драйв и бас. Рекомендую коллекционерам.

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Linkin Park, Hybrid Theory (0093624941422) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1630 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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