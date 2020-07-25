Виниловая пластинка Linkin Park, Hybrid Theory (0093624941422)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|93624941422
|Исполнитель
|Linkin Park
|Альбом (сингл)
|HYBRID THEORY
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|25.10.2013
|A1
|Papercut
|3:05
|A2
|One Step Closer
|2:37
|A3
|With You
|3:23
|A4
|Points Of Authority
|3:20
|A5
|Crawling
|3:29
|A6
|Runaway
|3:04
|B1
|By Myself
|3:10
|B2
|In The End
|3:36
|B3
|A Place For My Head
|3:05
|B4
|Forgotten
|3:14
|B5
|Cure For The Itch
|2:37
|B6
|Pushing Me Away
|3:11
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25.07.2020
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Недостатки:
Нет
Комментарий:
Переиздание культового альбома группы Linkin Park. Конверт gatefold. По звуку все шикарно, слушайте на нормальной аппаратуре и все будет и драйв и бас. Рекомендую коллекционерам.