Виниловая пластинка Led Zeppelin, Physical Graffiti (Remastered) (0081227965785)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227965785
|Исполнитель
|Led Zeppelin
|Альбом (сингл)
|PHYSICAL GRAFFITI
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|13.02.2015
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Custard Pie
|4:15
|A2
|The Rover
|5:39
|A3
|In My Time Of Dying
|11:08
|B1
|Houses Of The Holy
|4:04
|B2
|Trampled Under Foot
|5:36
|B3
|Kashmir
|8:37
|C1
|In The Light
|8:47
|C2
|Bron-Yr-Aur
|2:06
|C3
|Down By The Seaside
|5:15
|C4
|Ten Years Gone
|6:34
|D1
|Night Flight
|3:38
|D2
|The Wanton Song
|4:08
|D3
|Boogie With Stu
|3:52
|D4
|Black Country Woman
|4:24
|D5
|Sick Again
|4:42
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