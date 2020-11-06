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Виниловая пластинка Led Zeppelin, Physical Graffiti (Remastered) (0081227965785)

Артикул: 99102
Скидка до 750 рублей на пластинки!
Виниловая Пластинка Led Zeppelin Physical Graffiti (Super deluxe edition box set)
2 290 руб. 
3 020 руб. 
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+ 61 КэтКоинов
Артикул: 99102
В наличии
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Коллекция LED ZEPPELIN
filter_noneТовар входит в коллекцию LED ZEPPELIN

Коллекция LED ZEPPELIN

БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode81227965785
ИсполнительLed Zeppelin
Альбом (сингл)PHYSICAL GRAFFITI
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза13.02.2015
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Custard Pie4:15
A2The Rover5:39
A3In My Time Of Dying11:08
B1Houses Of The Holy4:04
B2Trampled Under Foot5:36
B3Kashmir8:37
C1In The Light8:47
C2Bron-Yr-Aur2:06
C3Down By The Seaside5:15
C4Ten Years Gone6:34
D1Night Flight3:38
D2The Wanton Song4:08
D3Boogie With Stu3:52
D4Black Country Woman4:24
D5Sick Again4:42


Теги товара: Led Zeppelin.


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Виниловая пластинка Led Zeppelin, Physical Graffiti (Remastered) (0081227965785) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2290 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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