Виниловая пластинка Laurie, Hugh, Didn'T It Rain (5053105713714)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|5053105713714
|Исполнитель
|LAURIE, HUGH
|Альбом (сингл)
|DIDNT IT RAIN
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|26.04.2013
|A1
|The St. Louis Blues
|A2
|Junkers Blues
|A3
|Kiss Of Fire
|B1
|Vicksburg Blues
|B2
|The Weed Smoker's Dream
|B3
|Wild Honey
|C1
|Send Me To The 'Lectric Chair
|C2
|Evenin'
|C3
|Didn't It Rain
|D1
|Careless Love
|D2
|One For My Baby
|D3
|I Hate A Man Like You
|D4
|Changes
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв