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Виниловая пластинка Laurie, Hugh, Didn'T It Rain (5053105713714)

Артикул: 99079
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Виниловая пластинка Laurie, Hugh, DidnT It Rain
2 030 руб. 
2 750 руб. 
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+ 51 КэтКоинов
Артикул: 99079
В наличии
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Коллекция LAURIE, HUGH
filter_noneТовар входит в коллекцию LAURIE, HUGH
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode5053105713714
ИсполнительLAURIE, HUGH
Альбом (сингл)DIDNT IT RAIN
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза26.04.2013

Track List

A1The St. Louis Blues
A2Junkers Blues
A3Kiss Of Fire
B1Vicksburg Blues
B2The Weed Smoker's Dream
B3Wild Honey
C1Send Me To The 'Lectric Chair
C2Evenin'
C3Didn't It Rain
D1Careless Love
D2One For My Baby
D3I Hate A Man Like You
D4Changes


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Виниловая пластинка Laurie, Hugh, Didn'T It Rain (5053105713714) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2030 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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