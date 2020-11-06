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Виниловая пластинка Lake Street Dive, Side Pony (0075597948974)

Артикул: 99075
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Виниловая пластинка Lake Street Dive, Side Pony
1 880 руб. 
2 470 руб. 
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+ 51 КэтКоинов
Артикул: 99075
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode75597948974
ИсполнительLAKE STREET DIVE
Альбом (сингл)SIDE PONY
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
ЛэйблWarner Music
Дата релиза19.02.2016

Track List

A1Godawful Things3:48
A2Close To Me4:18
A3Call Off Your Dogs3:26
A4Spectacular Failure2:32
A5I Don't Care About You3:36
A6So Long2:44
B1How Good It Feels2:14
B2Side Pony3:02
B3Hell Yeah3:24
B4Mistakes4:08
B5Can't Stop3:24
B6Saving All My Sinning3:44


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Lake Street Dive, Side Pony (0075597948974) - по цене 1880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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