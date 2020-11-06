Виниловая пластинка Kygo, Cloud Nine (0889853193011)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|889853193011
|Исполнитель
|Kygo
|Альбом (сингл)
|CLOUD NINE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|13.05.2016
|A1
|Intro
|2:09
|A2
|Stole the Show
|3:43
|A3
|Fiction
|4:04
|A4
|Raging
|3:43
|B1
|Firestone
|4:31
|B2
|Happy Birthday
|4:10
|B3
|I'm in Love
|3:32
|B4
|Oasis
|3:58
|C1
|Not Alone
|3:25
|C2
|Serious
|3:54
|C3
|Stay
|3:59
|C4
|Nothing Left
|3:56
|D1
|Fragile
|3:50
|D2
|Carry Me
|3:53
|D3
|For What It's Worth
|3:03
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