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Виниловая пластинка Kygo, Cloud Nine (0889853193011)

Артикул: 99072
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Виниловая Пластинка Kygo Cloud Nine
2 510 руб. 
3 300 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 99072
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode889853193011
ИсполнительKygo
Альбом (сингл)CLOUD NINE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблSony Music
Дата релиза13.05.2016

Track List

A1Intro2:09
A2Stole the Show3:43
A3Fiction4:04
A4Raging3:43
B1Firestone4:31
B2Happy Birthday4:10
B3I'm in Love3:32
B4Oasis3:58
C1Not Alone3:25
C2Serious3:54
C3Stay3:59
C4Nothing Left3:56
D1Fragile3:50
D2Carry Me3:53
D3For What It's Worth3:03


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Виниловая пластинка Kygo, Cloud Nine (0889853193011) - этот товар вы можете купить по цене 2510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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