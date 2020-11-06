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Виниловая пластинка Kraftwerk, The Mix (Remastered) (5099996605219)

Артикул: 99065
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Виниловая Пластинка Kraftwerk The Mix
2 510 руб. 
3 300 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 99065
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция KRAFTWERK
filter_noneТовар входит в коллекцию KRAFTWERK
БрендParlophone
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode5099996605219
ИсполнительKraftwerk
Альбом (сингл)THE MIX
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблParlophone (Warner Music)
Дата релиза13.11.2009
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Die Roboter8:53
A2Computer Liebe6:39
B1Taschenrechner4:32
B2Dentaku3:27
B3Autobahn9:28
C1Radioaktivitat6:53
C2Trans Europa Express3:20
C3Abzug2:18
C4Metall Auf Metall4:59
D1Heimcomputer8:03
D2Music Non Stop6:38


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Kraftwerk, The Mix (Remastered) (5099996605219) - купить по цене 2510 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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