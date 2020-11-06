Виниловая пластинка Kraftwerk, The Mix (Remastered) (5099996605219)

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|Бренд
|Parlophone
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|5099996605219
|Исполнитель
|Kraftwerk
|Альбом (сингл)
|THE MIX
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Parlophone (Warner Music)
|Дата релиза
|13.11.2009
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Die Roboter
|8:53
|A2
|Computer Liebe
|6:39
|B1
|Taschenrechner
|4:32
|B2
|Dentaku
|3:27
|B3
|Autobahn
|9:28
|C1
|Radioaktivitat
|6:53
|C2
|Trans Europa Express
|3:20
|C3
|Abzug
|2:18
|C4
|Metall Auf Metall
|4:59
|D1
|Heimcomputer
|8:03
|D2
|Music Non Stop
|6:38
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