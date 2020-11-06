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Виниловая пластинка Kraftwerk, Radio-Activity (Remastered) (5099996601914)

Артикул: 99063
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Виниловая Пластинка Kraftwerk Radio-Activity
2 090 руб. 
2 750 руб. 
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+ 57 КэтКоинов
Артикул: 99063
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция KRAFTWERK
filter_noneТовар входит в коллекцию KRAFTWERK
БрендParlophone
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode5099996601914
ИсполнительKraftwerk
Альбом (сингл)RADIO-ACTIVITY
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблParlophone (Warner Music)
Дата релиза13.11.2009
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Geiger Counter1:07
A2Radioactivity6:42
A3Radioland5:52
A4Airwaves4:40
A5Intermission0:39
A6News1:17
B1The Voice Of Energy0:55
B2Antenna3:42
B3Radio Stars3:34
B4Uranium1:27
B5Transistor2:14
B6Ohm Sweet Ohm5:38


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Kraftwerk, Radio-Activity (Remastered) (5099996601914) - по цене 2090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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