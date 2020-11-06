Виниловая пластинка Kraftwerk, Radio-Activity (Remastered) (5099996601914)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Parlophone
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|5099996601914
|Исполнитель
|Kraftwerk
|Альбом (сингл)
|RADIO-ACTIVITY
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Parlophone (Warner Music)
|Дата релиза
|13.11.2009
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Geiger Counter
|1:07
|A2
|Radioactivity
|6:42
|A3
|Radioland
|5:52
|A4
|Airwaves
|4:40
|A5
|Intermission
|0:39
|A6
|News
|1:17
|B1
|The Voice Of Energy
|0:55
|B2
|Antenna
|3:42
|B3
|Radio Stars
|3:34
|B4
|Uranium
|1:27
|B5
|Transistor
|2:14
|B6
|Ohm Sweet Ohm
|5:38
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв