Виниловая пластинка Kraftwerk, Computer World (Remastered) (5099996602317)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Parlophone
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|5099996602317
|Исполнитель
|Kraftwerk
|Альбом (сингл)
|COMPUTER WORLD
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Parlophone (Warner Music)
|Дата релиза
|02.10.2009
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Computer World
|5:06
|A2
|Pocket Calculator
|4:57
|A3
|Numbers
|3:20
|A4
|Computer World 2
|3:25
|B1
|Computer Love
|7:19
|B2
|Homecomputer
|6:21
|B3
|It's More Fun To Compute
|4:16
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв