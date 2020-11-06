Виниловая пластинка Knifeworld, Bottled Out Of Eden (2LP, CD) (0889853064014)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|889853064014
|Исполнитель
|Knifeworld
|Альбом (сингл)
|BOTTLED OUT OF EDEN
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|2LP
|Вес пластинки
|180 gram
|CD в комплекте
|CD
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|22.04.2016
|A1
|High / Aflame
|A2
|The Germ Inside
|B1
|I Am Lost
|B2
|The Deathless
|B3
|Foul Temple
|C1
|Vision Of The Bent Path
|C2
|I Must Set Fire To Your Portrait
|C3
|Lowered Into Necromancy
|D1
|A Dream About A Dream
|D2
|Secret Words
|D3
|Feel The Sorcery
|1
|High / Aflame
|6:31
|2
|The Germ Inside
|4:47
|3
|I Am Lost
|7:12
|4
|The Deathless
|5:26
|5
|Foul Temple
|2:41
|6
|Vision Of The Bent Path
|0:32
|7
|I Must Set Fire To Your Portrait
|5:37
|8
|Lowered Into Necromancy
|3:59
|9
|A Dream About A Dream
|5:43
|10
|Secret Words
|3:12
|11
|Feel The Sorcery
|3:50
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