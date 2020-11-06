8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Виниловая пластинка Knifeworld, Bottled Out Of Eden (2LP, CD) (0889853064014)

Артикул: 99053
Скидка до 750 рублей на пластинки!
Виниловая Пластинка Knifeworld Bottled Out Of Eden
2 300 руб. 
3 020 руб. 
Купить
+ 62 КэтКоинов
Артикул: 99053
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode889853064014
ИсполнительKnifeworld
Альбом (сингл)BOTTLED OUT OF EDEN
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Формат издания2LP
Вес пластинки180 gram
CD в комплектеCD
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблSony Music
Дата релиза22.04.2016

Track List

A1High / Aflame
A2The Germ Inside
B1I Am Lost
B2The Deathless
B3Foul Temple
C1Vision Of The Bent Path
C2I Must Set Fire To Your Portrait
C3Lowered Into Necromancy
D1A Dream About A Dream
D2Secret Words
D3Feel The Sorcery
1High / Aflame6:31
2The Germ Inside4:47
3I Am Lost7:12
4The Deathless5:26
5Foul Temple2:41
6Vision Of The Bent Path0:32
7I Must Set Fire To Your Portrait5:37
8Lowered Into Necromancy3:59
9A Dream About A Dream5:43
10Secret Words3:12
11Feel The Sorcery3:50


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Knifeworld, Bottled Out Of Eden (2LP, CD) (0889853064014) - купить по цене 2300 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...