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Виниловая пластинка Kinks, The, The Kink Kontroversy (0888751132511)

Артикул: 99050
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Виниловая Пластинка Kinks, The The Kink Kontroversy
1 670 руб. 
2 200 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 99050
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751132511
ИсполнительKINKS, THE
Альбом (сингл)THE KINK KONTROVERSY
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза14.08.2015

Track List

A1Milk Cow Blues
A2Ring The Bells
A3Gotta Get The First Plane Home
A4When I See That Girl Of Mine
A5I Am Free
A6Till The End Of The Day
B1The World Keeps Going Round
B2I'm On An Island
B3Where Have All The Good Times Gone
B4It's Too Late
B5What's In Store For Me
B6You Can't Win


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Kinks, The, The Kink Kontroversy (0888751132511) - купить по цене 1670 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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