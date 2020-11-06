Виниловая пластинка Kasabian, Kasabian (0828766383812)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|828766383812
|Исполнитель
|Kasabian
|Альбом (сингл)
|KASABIAN
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|14.11.2014
|A1
|Club Foot
|A2
|Processed Beats
|A3
|Reason Is Treason
|B1
|I.D.
|B2
|Orange
|B3
|L.S.F. (Lost Souls Forever)
|C1
|Running Battle
|C2
|Test Transmission
|C3
|Pinch Roller
|C4
|Cutt Off
|D1
|Butcher Blues
|D2
|Ovary Stripe
|D3
|U Boat
|D4
|Reason Is Treason (Jacknife Lee Version)
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