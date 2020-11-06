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Виниловая пластинка Kasabian, Kasabian (0828766383812)

Артикул: 99028
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Виниловая Пластинка Kasabian Kasabian
2 440 руб. 
3 300 руб. 
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+ 61 КэтКоинов
Артикул: 99028
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция KASABIAN
filter_noneТовар входит в коллекцию KASABIAN
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode828766383812
ИсполнительKasabian
Альбом (сингл)KASABIAN
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблSony Music
Дата релиза14.11.2014

Track List

A1Club Foot
A2Processed Beats
A3Reason Is Treason
B1I.D.
B2Orange
B3L.S.F. (Lost Souls Forever)
C1Running Battle
C2Test Transmission
C3Pinch Roller
C4Cutt Off
D1Butcher Blues
D2Ovary Stripe
D3U Boat
D4Reason Is Treason (Jacknife Lee Version)


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Kasabian, Kasabian (0828766383812) - по цене 2440 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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