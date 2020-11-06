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Виниловая пластинка Judas Priest, Battle Cry (Limited) (0889853022618)

Артикул: 99018
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Виниловая Пластинка Judas Priest Battle Cry
2 510 руб. 
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 99018
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Коллекция JUDAS PRIEST
filter_noneТовар входит в коллекцию JUDAS PRIEST
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode889853022618
ИсполнительJudas Priest
Альбом (сингл)BATTLE CRY
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблSony Music
Дата релиза15.07.2016
Ограниченный тиражLimited

Track List

A1(Intro) Battle Cry0:32
A2Dragonaut4:12
A3Metal Gods4:13
A4Devil's Child5:18
A5Victim of changes8:58
B1Halls Of Valhalla6:07
B2Redeemer Of Souls4:10
B3Beyond the realms of death7:01
C1Jawbreaker4:05
C2Breaking The Law2:47
C3Hell Bent For Leather4:26
C4The Hellion0:36
C5Electric Eye4:36
D1You've Got Another Thing Coming11:02
D2Painkiller7:25


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