Виниловая пластинка Judas Priest, Battle Cry (Limited) (0889853022618)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|889853022618
|Исполнитель
|Judas Priest
|Альбом (сингл)
|BATTLE CRY
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|15.07.2016
|Ограниченный тираж
|Limited
|A1
|(Intro) Battle Cry
|0:32
|A2
|Dragonaut
|4:12
|A3
|Metal Gods
|4:13
|A4
|Devil's Child
|5:18
|A5
|Victim of changes
|8:58
|B1
|Halls Of Valhalla
|6:07
|B2
|Redeemer Of Souls
|4:10
|B3
|Beyond the realms of death
|7:01
|C1
|Jawbreaker
|4:05
|C2
|Breaking The Law
|2:47
|C3
|Hell Bent For Leather
|4:26
|C4
|The Hellion
|0:36
|C5
|Electric Eye
|4:36
|D1
|You've Got Another Thing Coming
|11:02
|D2
|Painkiller
|7:25
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