Виниловая пластинка Jarre, Jean-Michel, Oxygene (Remastered) (0888430246812)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888430246812
|Исполнитель
|JARRE, JEAN-MICHEL
|Альбом (сингл)
|OXYGENE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|09.10.2015
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Oxygene Part 1
|7:39
|A2
|Oxygene Part 2
|7:46
|A3
|Oxygene Part 3
|3:16
|B1
|Oxygene Part 4
|4:06
|B2
|Oxygene Part 5
|10:15
|B3
|Oxygene Part 6
|6:36
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